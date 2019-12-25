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12:05   25 Декабря 2019
Россия

Прямое авиасообщение Москва — Осака возобновляется в июне 2020 года

Прямое авиасообщение Москва — Осака возобновляется в июне 2020 года

Прямое авиасообщение Москва — Осака возобновляется в июне 2020 года после 17-летнего перерыва, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Сейчас авиасобщение налажено лишь между Москвой и Токио, поэтому туроператорам приходится «кольцевать» маршруты для туристов. Участники рынка рады нововведению и говорят, что это расширит ассортимент предложений по Японии и увеличит продажи пакетных туров в страну.

Туроператоры рассказывают, что россиянам будет на что посмотреть в Осаке. В частности, в городе есть один из самых больших в мире океанариумов, высокие небоскребы, красивый замок и инфраструктура. Кроме того, из Осаки можно достаточно быстро попасть в Киото — древнюю столицу страны, где есть не только познавательные экскурсии, но и огромный парк развлечений для детей и взрослых.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #япония #туризм #общество #осака

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