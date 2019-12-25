Козак предупредил о росте цен на иномарки в 2020 году

Российский вице-премьер отметил, что машины, производство которых локализовано в России практически не подорожают. Такое заявление Дмитрий Козак сделал в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам вице-премьера импортные автомобили в 2020 году подорожают из-за роста ставок утильсбора, при этом заметного роста цен на машины, сбор которых локализован в России не будет.

«Вполне возможно, что импортируемые машины несколько подорожают. Но те, которые локализованы на территории РФ, имеют особенно высокий уровень локализации, эта система мер поддержки, которая оказывается российскому автопрому, не приведет к существенному подорожанию автомобилей», — объяснил он.

Начиная с 1 января 2020 года по решению российского правительства ставки утилизационного сбора будут повышены. Так, наиболее значительное повышение коснулось легковых автомобилей — здесь ставки в среднем поднимутся на 10,7%, а в самой популярной группе машин с двигателем от 1 л до 2 л они вырастут на 12,4%.