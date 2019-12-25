Немецкий журналист раскрыл план НАТО по репетиции нападения на Россию

В немецком издании Junge Welt появилась статья о новых сборах НАТО, в рамках которых пройдет самый масштабный за последние 25 лет переброс американских войск на евразийский континент, а точнее в Европу.

Автор статьи рассказывает, что в план мероприятия, которое запланировано на начало нового года, официально входит переброс военных через Атлантику в Западную Европу, а после в Польшу и Прибалтику — «как можно ближе к российской границе».

«Официально это учения войск США, но на самом деле страны — члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против России», — написано в статье.

Также по данным немецкого издания, американская сторона намерена проверить эффективность логистики по пути движения войск в Европу, а Германия в плане сыграет немаловажную роль.