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11:58   25 Декабря 2019
Россия

Гостиницу для больных раком детей откроют в Москве

Гостиницу для больных раком детей откроют в Москве

Социальная гостиница, в которой смогут жить приехавшие из регионов онкобольные дети и их родители, появится на юго-западе Москвы, сообщили на сайте мэра и правительства столицы 25 декабря.

Так, фонду «Добрый дом» передали в безвозмездное пользования на десять лет два дома на Нагорной улице. Общая площадь помещений почти достигает семи тысяч квадратных метров.

«Мы понимаем, что у благотворительной организации есть все ресурсы и экспертиза для создания такого рода социальных учреждений. При этом мы отдаем отчет в том, что семьи, приезжая на лечение в столицу, не всегда могут позволить себе снимать жилье. Теперь новая гостиница даст возможность семье находиться рядом с ребенком в течение всего периода лечения», — указала заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В сообщении уточнили, что ребенок, болеющий раком, проводит в больнице порядка 20 дней. После этого он посещает процедуры в клинике, которые могут занять от полугода до года.

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Автор: Анна Манц
#москва #ребенок #гостиница #онкология

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