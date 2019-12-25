Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В России директор школы била детей книгой по голове и животу

В России директор школы била детей книгой по голове и животу

Путин встретится с членами Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 25 декабря

Путин встретится с членами Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 25 декабря
Украинская пркоуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Украинская пркоуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Жээнбеков связал будущее Киргизии с Евразийским экономическим союзом

Жээнбеков связал будущее Киргизии с Евразийским экономическим союзом
Как террористы и «Белые каски» лепят фейки о работе ВКС РФ в Идлибе

Как террористы и «Белые каски» лепят фейки о работе ВКС РФ в Идлибе

 Немецкий журналист раскрыл план НАТО по репетиции нападения на Россию

Немецкий журналист раскрыл план НАТО по репетиции нападения на Россию
В России директор школы била детей книгой по голове и животу

В России директор школы била детей книгой по голове и животу

Путин встретится с членами Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 25 декабря

Путин встретится с членами Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 25 декабря
Украинская пркоуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Украинская пркоуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Жээнбеков связал будущее Киргизии с Евразийским экономическим союзом

Жээнбеков связал будущее Киргизии с Евразийским экономическим союзом
Как террористы и «Белые каски» лепят фейки о работе ВКС РФ в Идлибе

Как террористы и «Белые каски» лепят фейки о работе ВКС РФ в Идлибе

 Немецкий журналист раскрыл план НАТО по репетиции нападения на Россию

Немецкий журналист раскрыл план НАТО по репетиции нападения на Россию
11:53   25 Декабря 2019
Россия

Сбежавший из дома якутский мальчик отморозил обе стопы

Сбежавший из дома якутский мальчик отморозил обе стопы

Шестиклассник сбежал из дома и отморозил себе стопы. Случай произошел в Якутии. Об этом заявил представитель пресс-службы МВД России по республике в среду, 25 декабря. 

По данным ведомства, сегодня около 4:00 по местному времени в ожоговое отделение республиканской больницы был доставлен школьник, которому диагностировали обморожение обеих стоп I-II степени. 

Родители мальчика обратились с заявлением на розыск в полицию через несколько дней после самовольного ухода сына. 

«Обнаружен следственно-оперативной группой на улице, рядом со своим домом», — сообщили в ведомстве. 

МВД призвало соблюдать якутян бдительность во время новогодних каникул и напомнило, что за детьми нужен постоянный родительский контроль для их же безопасности, особенно в критические морозы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #якутия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...