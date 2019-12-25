Шестиклассник сбежал из дома и отморозил себе стопы. Случай произошел в Якутии. Об этом заявил представитель пресс-службы МВД России по республике в среду, 25 декабря.

По данным ведомства, сегодня около 4:00 по местному времени в ожоговое отделение республиканской больницы был доставлен школьник, которому диагностировали обморожение обеих стоп I-II степени.

Родители мальчика обратились с заявлением на розыск в полицию через несколько дней после самовольного ухода сына.

«Обнаружен следственно-оперативной группой на улице, рядом со своим домом», — сообщили в ведомстве.

МВД призвало соблюдать якутян бдительность во время новогодних каникул и напомнило, что за детьми нужен постоянный родительский контроль для их же безопасности, особенно в критические морозы.