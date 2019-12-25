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12:05   25 Декабря 2019
Россия

«Левада-центр» разглядел в Госдуме 2021 года «Коммунистов России»

«Левада-центр» разглядел в Госдуме 2021 года «Коммунистов России»

Аналитический центр «Левада-центр» провел опрос по предварительной всероссийской выборке среди россиян от 18 лет и старше. По данным центра, большинство россиян собирается голосовать за Всероссийскую политическую партию «Единая Россия» (47%).

У респондентов спросили, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы проходили в ближайшее воскресение. В тройку лидеров, помимо ЕР, в предварительном опросе также вошли «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) (14%) и «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) (13%). Четвертая парламентская «Справедливая Россия» набрала 5%, столько же у пока непарламентских «Коммунистов России».

Опрос проводили с 12 по 18 декабря среди сельского и городского населения в 137 населенных пунктах РФ. В опросе приняли участие 1608 человек. Исследование интервьюеры проводили на дому у опрашиваемых.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Руководство центра не согласно с таким решением.

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Автор: Алина Бранцевич
#выборы #левада-центр #опрос левада-центра

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