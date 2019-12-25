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11:53   25 Декабря 2019
Россия

Комплекс по сортировке мусора построят в Калининградской области

Комплекс по сортировке мусора построят в Калининградской области

Российский фонд прямых инвестиций, «Сибинвестстрой» и испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser договорились совместно реализовывать проект по строительству и эксплуатации объектов обработки и размещения ТКО в Калининградской области. Об этом в среду, 25 декабря, сообщил представитель РФПИ.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами на территории страны началась 1 января 2019 года. Соглашение РФПИ и партнеров о строительстве комплекса в Калининградской области — первое в отрасли после начала реформы. Направят совместные инвестиции объемом до 2,9 миллиарда рублей.

РФПИ, «Сибинвестстрой» и Urbaser построят мусоросортировочный комплекс для обработки ТКО. Запустят комплекс в 2022 году. Испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за инжиниринг на стадии строительства.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что комплекс поможет сократить негативное воздействие на окружающую среду, а область получать вторичное сырье для различных производств, что положительно скажется на экономике проекта.

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Автор: Анатолий Кубарев
#калининградская область #мусор #рфпи #сортировка

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