- Как террористы и «Белые каски» лепят фейки о работе ВКС РФ в Идлибе

Сирийские правительственные войска были вынуждены возобновить военные действия на северо-запале САР, направленные на освобождение территория от террористов, после того как боевики в Идлибской зоне деэскалации активизировали провокационную деятельность.

Как сообщает в среду Федеральное агентство новостей, в связи с возобновлением освободительной операции сирийской армии можно ожидать, что боевики и их кураторы организуют новую волну фейков о якобы разрушительных налетов ВКС России, так как ранее уже делались десятки подобных вбросов, разоблаченных позднее.

ФАН собрал в своем материале и разобрал десятки примеров типичной дезинформации, которую пытаются вбросить в информационное поле террористы и их союзники.

Одним из таких примеров является видео, на котором якобы запечатлены результаты «российских авиаударов». Недавно идлибские бандформирования выложили в интернет целую подборку таких роликов – все они сняты издалека, и зачастую операторами выступали сами боевики, о чем не трудно догадаться по звучащей за кадром речи. Также поблизости зачастую звучат голоса гражданских лиц, которые очевидно находятся не в бомбоубежище.

На тех немногочисленных кадрах, которые демонстрируют «последствия ударов» вблизи, не видно трупов гражданских лиц, несмотря на то, что радикалы регулярно вбрасывают дезинформацию о жертвах среди мирного населения. Напротив, на этих кадрах видны хаотично передвигающиеся бородатые боевики, а также слышны разрывы снарядов в пораженном здании. Таким образом становится ясно, что на видео запечатлен склад оружия террористов.

Как известно, в городах, занятых «Джебхат ан-Нусрой»* (террористической группировкой, запрещенной в РФ) во время боев были разрушены целые кварталы, которые и заняли боевики, оборудовав в развалинах штабы и оружейные склады.

Также в сети микроблогов Twitter можно найти множество видео из города Маарет ан-Нуман, на которых запечатлены нарочито жалостливые обращения местных жителей или дети, которых псевдоволонтеры из «Белых касок» якобы извлекают из-под завалов. Однако в этих постановочных роликах хорошо видно, что на запыленной одежде детей, якобы заваленных обломками зданий, нет ни одной капли крови.

Также по названию города можно найти шокирующее видео с горящими останками ребенка, но, оно было сделано в другое время года – об этом свидетельствует одежда попавшего в кадр мужчины – его майка и подвернутые штаны. Видео выдается как «эксклюзив», но на нем могут быть запечатлены последствия чего угодно – взрыва, пожара, удара дрона проамериканской коалиции, или даже трагического эпизоды в апреле далекого 2017 года, когда в результате подрыва смертника рядом с автобусом шиитских смертников в подконтрольном террористам районе Рашидин в Западном Алеппо сгорели десятки детей и женщин.

Также ФАН обращает внимание на появившийся недавно характерный ролик, снятый в Маарет ан-Нумане рядом с мечетью у продуктового рынка, несмотря на то, что террористы уже множество раз обвиняли Россию и сирийские правительственные войска в его разрушении. Минувшим летом Сергей Рудской – начальник Главного оперативного управления Генерального штаба российских Вооруженных сил – развенчал фейк боевиков о разрушении рынка в Маарет ан-Нумане, продемонстрировав свежие фото и видеодоказательства Минобороны РФ с этого самого рынка, который, будучи целым и невредимым, продолжает работать.

Исламисты, тем не менее, по-прежнему пытаются периодически вбрасывать информацию о разрушениях на рынке, хотя любому специалисту очевидно, что в публикуемых ими роликах сняты последствия подрыва самодельного взрывного устройства, а не удара с воздуха.

Также на прошлой неделе в интернете появилось видео, запечатлевшее последствия атаки на расположенный на сирийско-турецкой границе лагерь беженцев «Аль-Ках». По заявлению боевиков, ответственность за удар несет сирийская авиация. Позже они же сообщили, что САА с земли выпустила по лагерю оперативно-тактическую ракету.

Однако, если присмотреться к предъявленным доказательствам внимательнее и с другого ракурса, становится ясно, что удар был нанесен при помощи беспилотника, так как уничтожен лишь один палаточный домик, а соседние, стоящие впритык, палатки практически не пострадали. Россияне и сирийцы не используют подобные методы.

Как отмечает ФАН, по мере того, как российские и сирийские силы усиливают антитеррористическую деятельность в Идлибе, со стороны боевиков усиливаются и информационные атаки. Таким образом боевики пытаются дезинформировать сирийское население, а также призвать Запад на защиту.

«Белые каски» - организация, получающая финансирование из Великобритании и США, продолжает свою «работу» в качестве профессионального «фейкомета». Ранее Запад не раз использовал ролики «Белых касок» как прикрытие – например, в апреле 2017 года, после того как «болокасочники» опубликовали снимки последствий якобы нанесенного САА удара запрещенным химическим оружием по Хан-Шейхуну, Вашингтон, Лондон и Париж использовали их как повод для совместного удара по сирийской авиабазе «Шайрат».

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