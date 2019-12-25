Беспилотный трактор для уборки улиц планируют создать в России, об этом заявил пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев.

По его словам, сейчас проект рассматривается в НТИ «Автонет». Если его создание одобрят, то использование такого беспилотного трактора сможе сэкономить на уборке дорог до 20 процентов.

Как отметил Ярослав Федосеев, такая техника не будет царапать припаркованные автомобили и сможет убирать под ними снег и наледь. В теплое время года трактор будет мыть улицы шампунем, а зимой — скалывать лед и убирать грязь около ям и канализационных люков. При этом технику оснастят приборами, которые смогут оценить количество убранной грязи и снега и передавать данные специалистам.

Ожидается, что через два года пилотный проект с такими тракторами запустят в Волгограде, Томске, Самаре, а также в Тамбовской, Курской и Московской областях.