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11:43   25 Декабря 2019
Россия

Беспилотный трактор для уборки улиц планируют создать в России

Беспилотный трактор для уборки улиц планируют создать в России

Беспилотный трактор для уборки улиц планируют создать в России, об этом заявил пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев.

По его словам, сейчас проект рассматривается в НТИ «Автонет». Если его создание одобрят, то использование такого беспилотного трактора сможе сэкономить на уборке дорог до 20 процентов.

Как отметил Ярослав Федосеев, такая техника не будет царапать припаркованные автомобили и сможет убирать под ними снег и наледь. В теплое время года трактор будет мыть улицы шампунем, а зимой — скалывать лед и убирать грязь около ям и канализационных люков. При этом технику оснастят приборами, которые смогут оценить количество убранной грязи и снега и передавать данные специалистам.

Ожидается, что через два года пилотный проект с такими тракторами запустят в Волгограде, Томске, Самаре, а также в Тамбовской, Курской и Московской областях.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #трактор #уборка улиц

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