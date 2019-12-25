Жээнбеков связал будущее Киргизии с Евразийским экономическим союзом

Республика занимает достойное место в интеграционном объединении. Об этом в среду, 25 декабря, на пресс-конференции по итогам 2019 года заявил киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков.

«Я считаю, что будущее Киргизии тесно связано с ЕАЭС», — сказал президент.

Республике предоставили много льгот, продолжил Сооронбай Жээнбеков. Если сравнить ситуацию до и после — можно увидеть хорошие результаты. Например, по оказанию медицинских услуг мигрантам.

«Наши граждане теперь как граждане России лечатся там. Помимо этого, очень много помощи из РФ оказывается», — подчеркнул президент Киргизии.

Киргизский экспорт беспрепятственно проходит на рынки других стран-членов Евразийского экономического союза, что отлично стимулирует развитие бизнеса в стране.