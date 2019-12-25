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11:37   25 Декабря 2019
Россия

Назарабаев рассказал о готовности Путина прислушиваться к мнению коллег

Назарабаев рассказал о готовности Путина прислушиваться к мнению коллег

Первый президент Казахастана Нурсултан Назарабаев сообщил, что встречи с российским коллегой Владимиром Путинвм нередко оканчиваются спорами. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости, которое было опубликовано в среду, 25 декабря. 

Назарбаев заявил, что у них с Путиным сложились доверительные отношения. Во время каждой встречи политики нарушают утвержденный регламент, превышая отведенное протоколом время. Они увлеченно обсуждают различные вопросы, обмениваются мнениями и даже могут спорить.

«Это нормальные рабочие моменты лидеров двух крупнейших государств Евразии. Как известно, в спорах рождается истина», — цитирует агентство слова Назарбаева. 

Лидер Казахстана отметил еще одну черту президента России. Несмотря на то, что Путин, встав во главе РФ, имел солидный политический опыт, он всегда был открыт и готов прислушаться к мнению своих коллег и друзей.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #назарбаев #общество

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