Назарабаев рассказал о готовности Путина прислушиваться к мнению коллег

Первый президент Казахастана Нурсултан Назарабаев сообщил, что встречи с российским коллегой Владимиром Путинвм нередко оканчиваются спорами. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости, которое было опубликовано в среду, 25 декабря.

Назарбаев заявил, что у них с Путиным сложились доверительные отношения. Во время каждой встречи политики нарушают утвержденный регламент, превышая отведенное протоколом время. Они увлеченно обсуждают различные вопросы, обмениваются мнениями и даже могут спорить.

«Это нормальные рабочие моменты лидеров двух крупнейших государств Евразии. Как известно, в спорах рождается истина», — цитирует агентство слова Назарбаева.

Лидер Казахстана отметил еще одну черту президента России. Несмотря на то, что Путин, встав во главе РФ, имел солидный политический опыт, он всегда был открыт и готов прислушаться к мнению своих коллег и друзей.