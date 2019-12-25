Козак указал, что бензин подорожал на три процента за год

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что в уходящем 2019 году стоимость бензина в среднем выросла на три процента. Он пообщался с телеканалом «Россия 24» 25 декабря.

Козак добавил, что с дизельным топливом сложилась практически аналогичная ситуация — подорожание на три с половиной процента в среднем по стране. В целом, отметил он, на внутреннем рынке наблюдается вполне благоприятная ситуация.

Помимо этого, существуют опасения по поводу падения цен на нефть. Однако у России есть резерв прочности, поэтому существенных сдвигов не произойдет.

Накануне Росстат сообщил, что рост цен на бензин в уходящем году стал самым минимальным за последние 11 лет. По данным службы, в период с начала года по 16 декабря подорожание составило менее двух процентов. Подорожание дизельного топлива также побило рекорд десятилетней давности.