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11:20   25 Декабря 2019
Россия

Козак указал, что бензин подорожал на три процента за год

Козак указал, что бензин подорожал на три процента за год

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что в уходящем 2019 году стоимость бензина в среднем выросла на три процента. Он пообщался с телеканалом «Россия 24» 25 декабря.

Козак добавил, что с дизельным топливом сложилась практически аналогичная ситуация — подорожание на три с половиной процента в среднем по стране. В целом, отметил он, на внутреннем рынке наблюдается вполне благоприятная ситуация.

Помимо этого, существуют опасения по поводу падения цен на нефть. Однако у России есть резерв прочности, поэтому существенных сдвигов не произойдет.

Козак указал, что бензин подорожал на три процента за год

Накануне Росстат сообщил, что рост цен на бензин в уходящем году стал самым минимальным за последние 11 лет. По данным службы, в период с начала года по 16 декабря подорожание составило менее двух процентов. Подорожание дизельного топлива также побило рекорд десятилетней давности.

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Автор: Анна Манц
#бензин #дизель #козак

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