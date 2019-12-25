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11:13   25 Декабря 2019
Россия

Назарбаев не считает, что пришла пора подводить итоги «эпохи Путина»

Назарбаев не считает, что пришла пора подводить итоги «эпохи Путина»

Разговоры о подведении итогов «эпохи Путина» преждевременны, уверен первый президент Казахстана и Елбасы Нурсултан Назарбаев. Он побеседовал с РИА Новости 25 декабря.

Он напомнил, что первый президент России Борис Ельцин затратил много времени на выбор своего преемника. В результате, он остановился на Владимире Путине.

«На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников. Вряд ли тогда кто-то мог сказать, что в России началась "эпоха Путина"», — сказал Назарбаев.

Назарбаев не считает, что пришла пора подводить итоги «эпохи Путина»

Чтобы дать самую объективную и непредвзятую оценку работе любого политика необходимо время, подчеркнул глава нации.

«История не имеет сослагательного наклонения, и думаю, что еще рано говорить и подводить итоги "эпохи Путина"», — подытожил собеседник агентства.

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Автор: Анна Манц
#путин #президент #назарбаев #казахстан #эпоха

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