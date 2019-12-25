Назарбаев не считает, что пришла пора подводить итоги «эпохи Путина»
Разговоры о подведении итогов «эпохи Путина» преждевременны, уверен первый президент Казахстана и Елбасы Нурсултан Назарбаев. Он побеседовал с РИА Новости 25 декабря.
Он напомнил, что первый президент России Борис Ельцин затратил много времени на выбор своего преемника. В результате, он остановился на Владимире Путине.
«На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников. Вряд ли тогда кто-то мог сказать, что в России началась "эпоха Путина"», — сказал Назарбаев.
Чтобы дать самую объективную и непредвзятую оценку работе любого политика необходимо время, подчеркнул глава нации.
«История не имеет сослагательного наклонения, и думаю, что еще рано говорить и подводить итоги "эпохи Путина"», — подытожил собеседник агентства.