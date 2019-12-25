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11:18   25 Декабря 2019
Россия

Минздрав РФ одобрил идею запрета аналогов снюсов

Минздрав РФ одобрил идею запрета аналогов снюсов

Минздрав РФ одобрил идею запрета никотинсодержащей некурительноой продукции, а также пресечение ее незаконного распространения. Об этом сообщил замминстра здравоохранения России Олег Салагай в своем Telegeam-канале в среду, 25 декабря. 

В ходе пленарного заседания, которое проходило в понедельник, Совфед обратился к российскому кабмину с просьбой приостановить продажу «никпэков» до того, как будут внесены соответствующие поправки в закон. 

По словам председателя комитета палаты по соцполитике Валерия Рязанского, ранее продажа снюсов и жевательного табака была запрещена, однако рынок создает новые аналоги. Речь идет в том числе о разных никотиносодержащих конфетах, которые покупают подростки. Популярность подобных «конфет» у детей в семь раз выше, чем у взрослых.

После заседания глава кабмина Дмитрий Медведев поручил МВД остановить нелегальную продажу некурительных никотиносодержащих продуктов вне торговых точек, в том числе в интернете.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #минздрав #табак #никотиносодержащаяпродукция #никотин

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