Минздрав РФ одобрил идею запрета аналогов снюсов

Минздрав РФ одобрил идею запрета никотинсодержащей некурительноой продукции, а также пресечение ее незаконного распространения. Об этом сообщил замминстра здравоохранения России Олег Салагай в своем Telegeam-канале в среду, 25 декабря.

В ходе пленарного заседания, которое проходило в понедельник, Совфед обратился к российскому кабмину с просьбой приостановить продажу «никпэков» до того, как будут внесены соответствующие поправки в закон.

По словам председателя комитета палаты по соцполитике Валерия Рязанского, ранее продажа снюсов и жевательного табака была запрещена, однако рынок создает новые аналоги. Речь идет в том числе о разных никотиносодержащих конфетах, которые покупают подростки. Популярность подобных «конфет» у детей в семь раз выше, чем у взрослых.

После заседания глава кабмина Дмитрий Медведев поручил МВД остановить нелегальную продажу некурительных никотиносодержащих продуктов вне торговых точек, в том числе в интернете.