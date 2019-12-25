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10:59   25 Декабря 2019
Россия

Исключение из КПРФ подталкивает Шувалову использовать компромат против Зюгановых

Исключение из КПРФ подталкивает Шувалову использовать компромат против Зюгановых

Депутат МГД от КПРФ Елена Шувалова, признавая близость своего исключения из партии, пытается использовать компромат на внука Геннадия Зюганова, чтобы улучшить репутацию и остаться в политике.

Елена Шувалова рискует остаться без «корочки» коммунистов. Бюро МГК КПРФ 17 декабря обратилось к Пленуму Московского городского отделения КПРФ, а также к президиуму ЦК КПРФ об исключении Шуваловой из состава партии. Депутат решила сыграть на опережение и избежать исключения, поэтому еще 11 декабря вышла из столичной «ячейки» партии, заявив причиной такого решение разногласия с членами отделения. Таким образом депутат рассчитывала, что сохранит партбилет, но в другом регионе. 

Исключение из КПРФ подталкивает Шувалову использовать компромат против Зюгановых

Ставка Навального на Шувалову не сыграла

К несчастью для Шуваловой, в уставе партии указывается, что ЦК КПРФ может самостоятельно исключить депутата из списка партии, вне зависимости от региона его пребывания. Очевидно, что Шувалова не оценила свои возможности и политический вес в партии, что сыграло с ней злую шутку. Поводом для партийных разногласий стало участие депутата в заседании круглого стола с Алексеем Навальным и его ФБК, признанном в России иноагентом. КПРФ и лично глава Геннадий Зюганов выступали против данного мероприятия.

Навальный продвигал Шувалову посредством «Умного голосования», поэтому рассчитывал на ее поддержку после избрания депутатом. Ведь коммунистка получила довольно сомнительную репутацию после скандала с розыгрышем пранкеров. Она готова была предать интересы своей партии, чтобы за солидную сумму продвигать интересы другого политика. Навальный увидел в Шуваловой потенциал использования в своих целях, поэтому и занялся ее продвижением. Однако сейчас становится очевидным, что ставка блогера не сыграла, и теперь ему придется искать новые подходы к политическим структурам.

Исключение из КПРФ подталкивает Шувалову использовать компромат против Зюгановых

Последний шанс Шуваловой остаться в политике

Шувалова стремится использовать последний шанс зацепиться за большую политику, понимая неизбежность своего исключения из рядов КПРФ. Сделав «тактическое отступление» в другой регион, депутат пытается воздействовать на лидера партии — Геннадия Зюганова. Причем делает она это через его внука — депутата Леонида Зюганова. Критика и обвинение в предательстве со стороны Шуваловой могут быть основаны на имеющемся в ее расположении компромате. 

Заполучить выгодные для себя данные о работе Зюганова Шувалова могла через своего сына Сергея, который был предусмотрительно устроен на работу помощником Зюганова-младшего в период с 2014 по 2019 года. Примечательно, что выпады Шуваловой начались лишь сейчас. Очевидно, что депутат приберегла несколько козырей, которые теперь может использовать в качестве своей политической защиты и для дальнейшего трудоустройства. Ведь эти данные могут стать основанием для получения новой работы в политической сфере. 

Исключение из КПРФ подталкивает Шувалову использовать компромат против Зюгановых

Используя информацию, которую мог предоставить сын, Шувалова пытается нанести удар по главе партии КПРФ через его внука. Это фактически последний шанс Шуваловой доказать, что она лучше Леонида Зюганова как депутат, и остаться в большой политике, хоть и вне коммунистической партии.

Исключение из КПРФ подталкивает Шувалову использовать компромат против Зюгановых

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Автор: Анна Манц
#зюганов #кпрф #навальный

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