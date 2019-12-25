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10:57   25 Декабря 2019
Россия

Стоимость эвакуации авто в Москве повысят с 1 января

Стоимость эвакуации авто в Москве повысят с 1 января

Стоимость эвакуации авто повышается в Москве с 1 января 2020 года, сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Отмечается, что стоимость эвакуации для легковых авто вырастет на 200 рублей и составит сумму от 3200 до 7600 тысяч рублей в зависимости от категории машины и мощности двигателя. Эвакуация грузовых машин и раньше стоила недешево, а теперь их хозяевам придется заплатить 50 600 рублей. Таким образом стоимость услуги выросла на 1400 рублей.

Льготная стоимость хранения машин на стоянке в сутки подорожает на сумму от 20 до 100 рублей, это также будет зависеть от категории автомобиля и разрешенной максимальной массы.

В компании отметили, что повышение тарифов связано с ростом затрат города на топливо для эвакуаторов и их ремонт, а также с увеличением зарплат сотрудников. В АМПП отметили, что для водителей, оплачивающих перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, по-прежнему действует скидка в 25 процентов от размера тарифа.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #эвакуация автомобилей #эвакуатор

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