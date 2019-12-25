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11:31   25 Декабря 2019
Россия

Примерно 3,4 миллиона россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Примерно 3,4 миллиона россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Перед Новым годом из России не могут выехать примерно 3,4 миллиона должников. Об этом в среду сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов, заявление которой приводит агентство ТАСС.

«По состоянию на 1 декабря действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что из указанного числа должников 528 тысяч человек – это должники по алиментам.

Всего судебными приставами-исполнителями за 11 месяцев текущего года было вынесено порядка 7,2 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд за границу из-за долгов, в том числе в отношении 980 тысяч алиментщиков.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #должники #фссп #должники по алиментам

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