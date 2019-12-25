Жители Евросоюза хотят улучшения отношений с Россией, таковы итоги опроса Sputnik.Мнения, в котором поучаствовали жители Германии, Италии, Великобритании и Франции.

Участникам опроса напомнили о том, что отношения ЕС и РФ ухудшились после введения антироссийских санкций и ответных мер на них со стороны Москвы.

В ходе опроса 84 процента жителей ФРГ, 78 процентов жителей Италии, 75 процентов французов и 68 процентов жителей Британии выступили за то, чтобы отношения между Евросоюзом и Россией восстановились. Причем за нормализацию отношений высказались в большинстве обладатели диплома о высшем образовании.

При этом во Франции и Германии за нормализацию отношений с РФ проголосовало больше мужчин, чем женщин. В Великобритании за восстановление диалога активнее остальных высказываются сторонники Brexit и консерваторы.

Опрос проходил в начале октября, в нем поучаствовало более четырех тысяч жителей ЕС.