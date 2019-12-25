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10:44   25 Декабря 2019
Весь мир

Аналитик прогнозирует ослабление доллара в наступающем году

Аналитик прогнозирует ослабление доллара в наступающем году

Тренд на ослабление американской валюты даст о себе знать в 2020 году, считает глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Он дал интервью изданию NEWS.ru.

Однако не известно, наступит ли это с началом нового десятилетия или спустя несколько месяцев. По мнению эксперта, доллар еще успеет поставить новые рекорды в уходящем 2019 году. Причиной этому — темпы роста баланса аналога Центрального банка в США — Федеральной резервной системы, которые значительно превышают кризисные показатели. К тому же, у ФРС имеется большее пространство для маневров, нежели у других регуляторов.

Свою роль в ослаблении доллара сыграют и предстоящие в Соединенных Штатах президентские выборы. Демократы выступают за резкое увеличение соцрасходов, а республиканцы в лице Дональда Трампа готовятся к очередному сокращению налогов. Любая из этих идей — тяжелый удар для американского бюджета.

Аналитик прогнозирует ослабление доллара в наступающем году

Что касается связки доллар-евро, то в будущем году эксперты прогнозируют укрепление последнего на пять шесть процентов над американской валютой. Главный аналитик ЦАФТ Антон Быков отметил, что причин для такой тенденции много — начиная с большого запаса смягчения в Штатах и заканчивая неудачей Трампа на выборах.

Аналитик прогнозирует ослабление доллара в наступающем году

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Автор: Анна Манц
#евро #валюта #доллар

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