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10:33   25 Декабря 2019
Россия

Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Красноярские авиалинии», совершил жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края, рядом с поселком Байкит.

Как сообщает МЧС, на борту воздушного судна в момент инцидента находились 29 человек

Изначально сообщалось, что пострадали три человека – командир экипажа и двое пассажиров. Однако, затем Минздрав региона уточнил, что пострадавших шестеро. По предварительной информации, у вертолета, который упал при взлете, повреждена хвостовая часть.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
#вертолет #россия #происшествия #чп #пострадавшие #ми-8 #жесткая посадка

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