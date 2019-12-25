Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Красноярские авиалинии», совершил жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края, рядом с поселком Байкит.
Как сообщает МЧС, на борту воздушного судна в момент инцидента находились 29 человек
Изначально сообщалось, что пострадали три человека – командир экипажа и двое пассажиров. Однако, затем Минздрав региона уточнил, что пострадавших шестеро. По предварительной информации, у вертолета, который упал при взлете, повреждена хвостовая часть.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.