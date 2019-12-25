Решение о строительстве железной дороги в Ялту примут в 2020 году, об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов после открытия моста через Керченский пролив.

По словам Аксенова, решение о целесообразности строительства такой дороги планируют принять в будущем году.

Ранее Сергей Аксенов поделился впечатлениями о поездке в поезде Санкт-Петербург — Севастополь по Крымскому мосту. По его словам, сооружение является монументальным и суперсложным.