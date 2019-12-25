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10:13   25 Декабря 2019
Россия

Решение о строительстве железной дороги в Ялту примут в 2020 году

Решение о строительстве железной дороги в Ялту примут в 2020 году

Решение о строительстве железной дороги в Ялту примут в 2020 году, об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов после открытия моста через Керченский пролив.

По словам Аксенова, решение о целесообразности строительства такой дороги планируют принять в будущем году.

Решение о строительстве железной дороги в Ялту примут в 2020 году

Ранее Сергей Аксенов поделился впечатлениями о поездке в поезде Санкт-Петербург — Севастополь по Крымскому мосту. По его словам, сооружение является монументальным и суперсложным.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #политика #сергей аксенов #ялта #железная дорога

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