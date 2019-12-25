Первый поезд с материка в Крыму встретили танцами под «Смуглянку»

Жители Севастополя встретили первый пассажирский поезд, который прошел через Крымский мост. Поезд «Таврия» преодолел 2741 километр за 43,5 часа. Также во вторник, 24 декабря, вечером в Симферополь из Москвы отправился второй пассажирский поезд, который прибудет в крымскую столицу через 33 часа. Старт движению поездов по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря, дал президент Владимир Путин.

Первый поезд под моими арками! К этой встрече готовился 4 года. Прочувствовал момент каждой шпалой. #крымскиймост pic.twitter.com/EhMK8qUWgP — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 25 декабря 2019 г.

УРААААА!!!!! Первый пошёл! Красота! — Antonina Censnenko (@ACensnenko) 25 декабря 2019 г.

Долгожданный момент???? — Владислав (@t3kl9NtFqxVLlXH) 25 декабря 2019 г.

Аж слезы на глаза наворачиваются. Любо-дорого смотреть???????????? — Славяночка (@Slavyanochkarus) 25 декабря 2019 г.

Рейсы Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь курсируют круглогодично. На лето запланировали дополнительные рейсы.

«Легендарная «семерка» снова ходит от Петербурга в Севастополь. На самом деле большой день для нас», — сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, выходя из поезда.

Жители Севастополя встречают первый пассажирский поезд, который прошёл через Крымский мост. Он прибыл из Петербурга pic.twitter.com/PxgIow5g63 — Artyom (@mynamehay) 25 декабря 2019 г.

вот это я понимаю ,вот это встретили)) очень круто)) — Ася Шаповалова (@shapasyaa) 25 декабря 2019 г.

Как приятно! Я не ожидала такого горячего приема! Молодцы севастопольцы! — Ольга Потемкина (@imdt1) 25 декабря 2019 г.

На привокзальной площади установили экран, чтобы транслировать вид с перрона и избежать столпотворения на маленькой платформе вокзала. Для пассажиров выступили артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Кроме того, жители Севастополя наблюдали за прибытием поезда с близлежащих улиц, которые находятся выше уровня железной дороги, и с моста, проходящего над ней.

Да, на такое душа радуется смотреть! — Лариса Сказочница (@laskazki) 25 декабря 2019 г.

Молодцы! — Paul Anderson (@AquaPluton) 25 декабря 2019 г.