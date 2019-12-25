Первый поезд с материка в Крыму встретили танцами под «Смуглянку»
Жители Севастополя встретили первый пассажирский поезд, который прошел через Крымский мост. Поезд «Таврия» преодолел 2741 километр за 43,5 часа. Также во вторник, 24 декабря, вечером в Симферополь из Москвы отправился второй пассажирский поезд, который прибудет в крымскую столицу через 33 часа. Старт движению поездов по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря, дал президент Владимир Путин.
Первый поезд под моими арками! К этой встрече готовился 4 года. Прочувствовал момент каждой шпалой. #крымскиймост pic.twitter.com/EhMK8qUWgP— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 25 декабря 2019 г.
УРААААА!!!!! Первый пошёл! Красота!— Antonina Censnenko (@ACensnenko) 25 декабря 2019 г.
Долгожданный момент????— Владислав (@t3kl9NtFqxVLlXH) 25 декабря 2019 г.
Аж слезы на глаза наворачиваются. Любо-дорого смотреть????????????— Славяночка (@Slavyanochkarus) 25 декабря 2019 г.
Рейсы Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь курсируют круглогодично. На лето запланировали дополнительные рейсы.
«Легендарная «семерка» снова ходит от Петербурга в Севастополь. На самом деле большой день для нас», — сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, выходя из поезда.
Жители Севастополя встречают первый пассажирский поезд, который прошёл через Крымский мост. Он прибыл из Петербурга pic.twitter.com/PxgIow5g63— Artyom (@mynamehay) 25 декабря 2019 г.
вот это я понимаю ,вот это встретили)) очень круто))— Ася Шаповалова (@shapasyaa) 25 декабря 2019 г.
Как приятно! Я не ожидала такого горячего приема! Молодцы севастопольцы!— Ольга Потемкина (@imdt1) 25 декабря 2019 г.
На привокзальной площади установили экран, чтобы транслировать вид с перрона и избежать столпотворения на маленькой платформе вокзала. Для пассажиров выступили артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Кроме того, жители Севастополя наблюдали за прибытием поезда с близлежащих улиц, которые находятся выше уровня железной дороги, и с моста, проходящего над ней.
Да, на такое душа радуется смотреть!— Лариса Сказочница (@laskazki) 25 декабря 2019 г.
Молодцы!— Paul Anderson (@AquaPluton) 25 декабря 2019 г.
Мои поздравления)))))!! Рада!!— Афалина (@Exe06bNEcG74mC0) 25 декабря 2019 г.