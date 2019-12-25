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11:06   25 Декабря 2019
Весь мир

Первый поезд с материка в Крыму встретили танцами под «Смуглянку»

Первый поезд с материка в Крыму встретили танцами под «Смуглянку»

Жители Севастополя встретили первый пассажирский поезд, который прошел через Крымский мост. Поезд «Таврия» преодолел 2741 километр за 43,5 часа. Также во вторник, 24 декабря, вечером в Симферополь из Москвы отправился второй пассажирский поезд, который прибудет в крымскую столицу через 33 часа. Старт движению поездов по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря, дал президент Владимир Путин.

 

 

 

 

Первый поезд с материка в Крыму встретили танцами под «Смуглянку»

Рейсы Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь курсируют круглогодично. На лето запланировали дополнительные рейсы.

«Легендарная «семерка» снова ходит от Петербурга в Севастополь. На самом деле большой день для нас», — сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, выходя из поезда.

 

 

 

 

Первый поезд с материка в Крыму встретили танцами под «Смуглянку»

На привокзальной площади установили экран, чтобы транслировать вид с перрона и избежать столпотворения на маленькой платформе вокзала. Для пассажиров выступили артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Кроме того, жители Севастополя наблюдали за прибытием поезда с близлежащих улиц, которые находятся выше уровня железной дороги, и с моста, проходящего над ней.

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #крым #петербург #видео #поезд

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