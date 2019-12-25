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10:09   25 Декабря 2019
Весь мир

Хоккеист Овечкин вручил Трампу игровой свитер на рождественском ужине

Хоккеист Овечкин вручил Трампу игровой свитер на рождественском ужине

Американский президент Дональд Трамп по традиции провел рождественский ужин в резиденции, который посетил российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской.

Девушка рассказала об этом в сторис Instagram, подписав видео фразой «Приятно познакомиться, мистер президент» на английском языке. На кадрах Трамп жмет руку Шубской, рядом с которой стоит Овечкин. Она также показала внутренние убранства места приема.

Помимо этого, в Сеть выложили фото, на котором российский спортсмен дарит главе Штатов личный игровой свитер.

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Автор: Анна Манц
#сша #трамп #ужин #овечкин #хоккеист #рождество

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