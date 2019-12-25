Хоккеист Овечкин вручил Трампу игровой свитер на рождественском ужине

Американский президент Дональд Трамп по традиции провел рождественский ужин в резиденции, который посетил российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской.

Девушка рассказала об этом в сторис Instagram, подписав видео фразой «Приятно познакомиться, мистер президент» на английском языке. На кадрах Трамп жмет руку Шубской, рядом с которой стоит Овечкин. Она также показала внутренние убранства места приема.

Помимо этого, в Сеть выложили фото, на котором российский спортсмен дарит главе Штатов личный игровой свитер.