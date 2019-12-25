Хоккеист Овечкин вручил Трампу игровой свитер на рождественском ужине
Американский президент Дональд Трамп по традиции провел рождественский ужин в резиденции, который посетил российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской.
Девушка рассказала об этом в сторис Instagram, подписав видео фразой «Приятно познакомиться, мистер президент» на английском языке. На кадрах Трамп жмет руку Шубской, рядом с которой стоит Овечкин. Она также показала внутренние убранства места приема.
Помимо этого, в Сеть выложили фото, на котором российский спортсмен дарит главе Штатов личный игровой свитер.
Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией посетили рождественский вечер Дональда Трампа ???? Капитан «Вашингтона» даже подготовил подарок для президента США ???? pic.twitter.com/DrwNLbB7wy— Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 25, 2019