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10:11   25 Декабря 2019
Весь мир

Трамп считает «Один дома – 2» лучшим рождественским фильмом

Трамп считает «Один дома – 2» лучшим рождественским фильмом

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает фильм «Один дома – 2» одним из самых великих рождественских кинохитов.

Сам Дональд Трамп, будучи бизнесменом, исполнил в фильме эпизодическую роль, сыграв самого себя. Эпизод с его участием длиться десять секунд. По словам Трампа, для него было честью сняться в этой картине.

«Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети помладше: «Я только что видел тебя в кино». Они не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это», — рассказал президент США, общаясь во вторник с военнослужащими из своей резиденции во Флориде по видеосвязи.

Фильм «Один дома – 2» был снят в 1992 году. В нем рассказывается как младший сын в большой семье – мальчик Кевин – потерялся во время рождественских каникул и по ошибке улетел на самолете в Нью-Йорк.

Трамп считает «Один дома – 2» лучшим рождественским фильмом

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Автор: Александр Люблинский
#сша #трамп #фильм #общество #весь мир #рождество #один дома

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