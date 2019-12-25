Трамп считает «Один дома – 2» лучшим рождественским фильмом

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает фильм «Один дома – 2» одним из самых великих рождественских кинохитов.

Сам Дональд Трамп, будучи бизнесменом, исполнил в фильме эпизодическую роль, сыграв самого себя. Эпизод с его участием длиться десять секунд. По словам Трампа, для него было честью сняться в этой картине.

«Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети помладше: «Я только что видел тебя в кино». Они не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это», — рассказал президент США, общаясь во вторник с военнослужащими из своей резиденции во Флориде по видеосвязи.

Фильм «Один дома – 2» был снят в 1992 году. В нем рассказывается как младший сын в большой семье – мальчик Кевин – потерялся во время рождественских каникул и по ошибке улетел на самолете в Нью-Йорк.