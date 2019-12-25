Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В России директор школы била детей книгой по голове и животу

В России директор школы била детей книгой по голове и животу

Путин встретится с членами Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 25 декабря

Путин встретится с членами Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 25 декабря
Украинская пркоуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Украинская пркоуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Жээнбеков связал будущее Киргизии с Евразийским экономическим союзом

Жээнбеков связал будущее Киргизии с Евразийским экономическим союзом
Как террористы и «Белые каски» лепят фейки о работе ВКС РФ в Идлибе

Как террористы и «Белые каски» лепят фейки о работе ВКС РФ в Идлибе

 Немецкий журналист раскрыл план НАТО по репетиции нападения на Россию

Немецкий журналист раскрыл план НАТО по репетиции нападения на Россию
В России директор школы била детей книгой по голове и животу

В России директор школы била детей книгой по голове и животу

Путин встретится с членами Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 25 декабря

Путин встретится с членами Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 25 декабря
Украинская пркоуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Украинская пркоуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Жээнбеков связал будущее Киргизии с Евразийским экономическим союзом

Жээнбеков связал будущее Киргизии с Евразийским экономическим союзом
Как террористы и «Белые каски» лепят фейки о работе ВКС РФ в Идлибе

Как террористы и «Белые каски» лепят фейки о работе ВКС РФ в Идлибе

 Немецкий журналист раскрыл план НАТО по репетиции нападения на Россию

Немецкий журналист раскрыл план НАТО по репетиции нападения на Россию
10:02   25 Декабря 2019
Россия

Журова предложила поддерживать национальные, а не иностранные виды спорта в России

Журова предложила поддерживать национальные, а не иностранные виды спорта в России

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предложила поддерживать национальные, а не иностранные виды спорта в России. По словам депутата, во Всероссийский реестр видов спорта нужно включить больше российских видов.

Ранее Минспорта РФ предложил включить во Всероссийский реестр видов спорта тхэквондо, падел и крикет. Ожидается, что вскоре их официально признают видами спорта и будут поощрять на уровне государства.

Журова предложила поддерживать национальные, а не иностранные виды спорта в России

Комментируя такое решение, Светлана Журова отметила, что крикет раньше был олимпийским видом спорта и сейчас его вновь хотят включить в список олимпийских дисциплин. По мнению депутата, во Всероссийский реестр нужно вводить больше национальных видов спорта.

«Вместо десяти лишних видов восточной борьбы лучше выделить дополнительные деньги на пионербол», — передает слова Журовой «Парламентская газета».

По мнению депутата, страна стала терять потенциальных олимпийских чемпионов с приходом в Россию новых видов спорта. Журова отметила, что если говорить о спорте высших достижений, то новые направления забирают талантливых спортсменов от традиционных дисциплин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #спорт #общество #светлана журова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...