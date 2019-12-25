Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предложила поддерживать национальные, а не иностранные виды спорта в России. По словам депутата, во Всероссийский реестр видов спорта нужно включить больше российских видов.

Ранее Минспорта РФ предложил включить во Всероссийский реестр видов спорта тхэквондо, падел и крикет. Ожидается, что вскоре их официально признают видами спорта и будут поощрять на уровне государства.

Комментируя такое решение, Светлана Журова отметила, что крикет раньше был олимпийским видом спорта и сейчас его вновь хотят включить в список олимпийских дисциплин. По мнению депутата, во Всероссийский реестр нужно вводить больше национальных видов спорта.

«Вместо десяти лишних видов восточной борьбы лучше выделить дополнительные деньги на пионербол», — передает слова Журовой «Парламентская газета».

По мнению депутата, страна стала терять потенциальных олимпийских чемпионов с приходом в Россию новых видов спорта. Журова отметила, что если говорить о спорте высших достижений, то новые направления забирают талантливых спортсменов от традиционных дисциплин.