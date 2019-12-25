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9:55   25 Декабря 2019
Россия

Девушка упала под поезд в московском метро, но выжила

Девушка упала под поезд в московском метро, но выжила

ЧП произошло в среду утром на станции «Пушкинская» московского метрополитена – на рельсы под прибывающий поезд упала девушка.

Как сообщает пресс-служба УВД на метрополитене, инцидент произошел 7:45, в связи с чем движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Беговая» и «Таганская».

«Около 07.45 на станции метро «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упала девушка», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что дежурившие на станции сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи и прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую девушку.

По факту произошедшего начата проверка.

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Автор: Александр Люблинский
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