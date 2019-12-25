Почти 56 миллиардов рублей направят на поддержку МС-21 и SSJ100

Сейчас каких-то чрезвычайных объемов, которые требуют срочных решений, нет​​​, поэтому бюджет государственной поддержки для продвижения российских самолетов МС-21 и SSJ100 сверстали на ближайшие два года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы планируем в 2020–2022 годах направить до 56 миллиардов рублей на программы по SSJ и МС-21, включая работы по импортозамещению», — сказал глава Минпромторга РФ.

Поддержка лизинга российских самолетов потребует из федерального бюджета до 29,5 миллиарда рублей в этот же период, на формирование системы послепродажного обслуживания необходимо 22,1 миллиарда рублей, а на организацию условий для вывода на рынок МС-21 — до 13,7 миллиарда рублей, резюмировал министр.