Террористы ИГ* взяли ответственность за обстрел пункта курдских боевиков в Ракке

Террористы ИГ* (запрещено в РФ) взяли ответственность за обстрел пункта курдских боевиков в сирийской Ракке. Таковы итоги минувшего вторника, 24 декабря.

ИГ* продолжает атаки на курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор. В частности, террористы взяли на себя ответственность за за обстрел пункта курдских радикалов в поселке Аль-Мансура в провинции Ракка. Кроме того, террористы подозреваются в серии нападений на курдских боевиков в Хасаке и Дейр-эз-Зоре, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Сообщение о нападении в городе Аль-Мансура появилось на подконтрольном террористам ИГ* медиаресурсе «Амак». Известно, что ИГ* сначала совершили обстрел, а затем забросали гранатами здание, где находились прокуроры и следователи SDF.

Также террористы убили курдского боевика в Ракке на одной из центральных улиц. Там же в результате детонации двух мин пострадали два мирных жителя. На востоке провинции Ракка в поселке Аль-Хосс ранены трое боевиков, которые внезапно наехали на мину, установленную террористами ИГ* на дороге.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.