Приамурский судостроительный завод построит рыболовецкий сейнер для Камчатки

Заложили судно в среду, 25 декабря. Об этом сообщил представитель правительства Амурской области. По его словам, судостроительный завод построит рыболовецкий сейнер для Камчатки.

Министр экономического развития и внешних связей Приамурья Людмила Старкова отметила, что обращение о налаживании на заводе производства новых судов получили от рыбопромыслового комитета Камчатского края​​​.

«Предварительная потребность региона в них — 42 единицы», — сказала она.

Значительно улучшить ситуацию с заказами поможет постановление правительства РФ о компенсации 30 процентов затрат на приобретение кораблей отечественного производства для рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке. Камчатка уже использует сейнеры, которые построили на судостроительном заводе Приамурья в 2004–2005 годах.