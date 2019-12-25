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9:28   25 Декабря 2019
Россия

Приамурский судостроительный завод построит рыболовецкий сейнер для Камчатки

Приамурский судостроительный завод построит рыболовецкий сейнер для Камчатки

Заложили судно в среду, 25 декабря. Об этом сообщил представитель правительства Амурской области. По его словам, судостроительный завод построит рыболовецкий сейнер для Камчатки.

Министр экономического развития и внешних связей Приамурья Людмила Старкова отметила, что обращение о налаживании на заводе производства новых судов получили от рыбопромыслового комитета Камчатского края​​​.

«Предварительная потребность региона в них — 42 единицы», — сказала она.

Значительно улучшить ситуацию с заказами поможет постановление правительства РФ о компенсации 30 процентов затрат на приобретение кораблей отечественного производства для рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке. Камчатка уже использует сейнеры, которые построили на судостроительном заводе Приамурья в 2004–2005 годах.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #камчатка #амурская область #сейнер

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