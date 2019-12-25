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9:12   25 Декабря 2019
Россия

Аксенов поблагодарил строителей Крымского моста и назвал его суперсложным сооружением

Аксенов поблагодарил строителей Крымского моста и назвал его суперсложным сооружением

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил строителей моста через Керченский пролив и назвал его суперсложным сооружением. Руководитель республики сел в Симферополе в пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проехал по Крымскому мосту. Вместе с Аксеновым в поездку отправился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По словам Сергея Аксенова, строительство и открытие поста является эпохальным событием. Глава Крыма отметил, что огромного уважения заслуживает решение президента РФ Владимира Путина о строительстве моста, а также исполнение мечты крымчан со стороны строителей.

«Настолько это ожидаемое событие для Республики Крым. Вокзал ожил. Для нас, без преувеличения, это историческое событие», — заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Глава Крыма поблагодарил всех тех, кто работал на стройке и назвал мост суперсложным сооружением, которым можно по праву гордиться.

Ранее о своих впечатлениях от первого проезда на поезде по Крымскому мосту рассказали его строители.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #общество #аксенов #крымский мост

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