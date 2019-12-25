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9:41   25 Декабря 2019
Весь мир

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у западных берегов Канады

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у западных берегов Канады

Канадская государственная служба по наблюдению за землетрясениями сообщает о подземных толчках магнитудой 6,2, произошедших у тихоокеанского побережья страны.

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 188 километров к западу от города Порт-Харди, а его очаг залегал на глубине пяти километров.

«Угрозы цунами нет», - уточнили в ведомстве, добавив, что информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Ранее американская Геологическая служба сообщила, что у западного побережья Канады произошло землетрясение силой 6,3 балла. Как отмечалось, эпицентр подземных толчков находился на глубине десяти километров, в 343 километрах к западу от Кэмпбелл-Ривера.

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Автор: Александр Люблинский
#канада #общество #весь мир #землетрясение

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