Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у западных берегов Канады

Канадская государственная служба по наблюдению за землетрясениями сообщает о подземных толчках магнитудой 6,2, произошедших у тихоокеанского побережья страны.

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 188 километров к западу от города Порт-Харди, а его очаг залегал на глубине пяти километров.

«Угрозы цунами нет», - уточнили в ведомстве, добавив, что информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Ранее американская Геологическая служба сообщила, что у западного побережья Канады произошло землетрясение силой 6,3 балла. Как отмечалось, эпицентр подземных толчков находился на глубине десяти километров, в 343 километрах к западу от Кэмпбелл-Ривера.