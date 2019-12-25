Власти Казахстана ввели временный запрет на снюсы, такое решение принял главный санитарный врач республики. Постановлением вводится запрет на ввоз, торговлю и использование некурительных смесей, которые называются снюсами.

Как сообщает комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана, сейчас в республике снюсы стали очень популярными, но их употребление вызывает расстройство сознания, а затем зависимость. Теперь специалистам комитета предстоит закупить по всему Казахстану снюсы на всех объектах торговли, а затем провести их исследование на наличие токсинов и содержание никотина.

Напомним, в Госдуму РФ внесли законопроект, запрещающий продажу снюсов и насвая на территории страны. В некоторых регионах России власти уже запретили продажу этих товаров. В частности, снюсы под запретом на Кубани и в Ставропольском крае.

В понедельник, 23 декабря, российский сенатор Валерий Рязанский попросил правительство России приостановить продажу снюсов на новогодние праздники, чтобы уберечь школьников и студентов.