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8:50   25 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Власти Казахстана ввели временный запрет на снюсы

Власти Казахстана ввели временный запрет на снюсы

Власти Казахстана ввели временный запрет на снюсы, такое решение принял главный санитарный врач республики. Постановлением вводится запрет на ввоз, торговлю и использование некурительных смесей, которые называются снюсами.

Как сообщает комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана, сейчас в республике снюсы стали очень популярными, но их употребление вызывает расстройство сознания, а затем зависимость. Теперь специалистам комитета предстоит закупить по всему Казахстану снюсы на всех объектах торговли, а затем провести их исследование на наличие токсинов и содержание никотина.

Власти Казахстана ввели временный запрет на снюсы

Напомним, в Госдуму РФ внесли законопроект, запрещающий продажу снюсов и насвая на территории страны. В некоторых регионах России власти уже запретили продажу этих товаров. В частности, снюсы под запретом на Кубани и в Ставропольском крае.

В понедельник, 23 декабря, российский сенатор Валерий Рязанский попросил правительство России приостановить продажу снюсов на новогодние праздники, чтобы уберечь школьников и студентов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#казахстан #общество #здравоохранение

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