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8:24   25 Декабря 2019
Россия

Одиноким российским пенсионерам хотят выдавать «новогодний капитал»

Одиноким российским пенсионерам хотят выдавать «новогодний капитал»

Одиноким российским пенсионерам хотят выдавать «новогодний капитал», с таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Чернышов обратился со своим предложением о «новогоднем капитале» к главе Минтруда Максиму Топилину, сообщает RT. Парламентарий считает, что «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким пенсионерам в нашей стране, чтобы они смогли купить продукты и праздничную символику.

В тексте обращения депутат указывает, что таким образом власти предоставят одиноким пенсионерам возможность провести новогодние праздники с хорошим настроением. При этом сумма «новогоднего капитала» не уточняется.

«Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — уверен Борис Чернышов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #пенсионеры #новый год

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