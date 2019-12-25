Одиноким российским пенсионерам хотят выдавать «новогодний капитал», с таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Чернышов обратился со своим предложением о «новогоднем капитале» к главе Минтруда Максиму Топилину, сообщает RT. Парламентарий считает, что «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким пенсионерам в нашей стране, чтобы они смогли купить продукты и праздничную символику.

В тексте обращения депутат указывает, что таким образом власти предоставят одиноким пенсионерам возможность провести новогодние праздники с хорошим настроением. При этом сумма «новогоднего капитала» не уточняется.