Кудрин назвал решение Путина о создании резервных фондов спасением экономики РФ

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал решение президента РФ Владимира Путина о создании резервных фондов спасением экономики России. По словам Кудрина, принятое десять лет назад решение спасло ситуацию, в то время Путин находился на посту премьер-министра РФ.

Кудрин отметил, что Путин был единственным, кто поддержал создание стабилизационного, а затем резервного фонда, что сыграло огромную роль в кризис в 2008-2009 годах.

«Это во многом его заслуга, все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — передает слова Алексея Кудрина РИА Новости.

По мнению главы российской Счетной палаты, создание фондов стало решающим для спасения не только экономики страны, но и для социальных расходов. Кудрин напомнил, что в те годы в России увеличились пенсии, а зарплаты не сокращались, что является немаловажным фактором.