Уход Apple с российского рынка Мантуров назвал невыгодным решением

Уход компании Apple с российского рынка глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал невыгодным решением. По мнению министра, предустановка российского программного обеспечения вряд ли будет ущемлять американскую компанию.

«Им крайне интересен российский рынок, поэтому я не думаю, что они примут для себя настолько невыгодное решение», — цитирует Мантурова газета «Известия».

Глава ведомства отметил, что в России по продажам смартфонов лидируют вовсе не устройства от Apple. Кроме того, глава Минпромторга надеется, что в нашей стране возобновят производство смартфона YotaPhone после обеспечения элементной базы производства.

В начале декабря российский президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Порядок предварительной установки определит российское правительство.