Законопроект об ограничении длительности рекламы в кинотеатрах внесли в Госдуму. Об этом сообщил один из авторов документа, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, представляющий фракцию ЛДПР.

Речь идет о том, что будет установлен лимит на рекламу в 5-10 минут, ограничения будут регламентироваться поправками в закон «О рекламе». При этом длительность рекламы будет зависеть от возрастной маркировки фильма.

По мнению Андрея Свинцова, маленьким детям сложно выдержать длинный киносеанс, поэтому дополнительные 15-20 минут рекламы иногда являются критичными. Многие дети уходят с середины показа, потому что они устали, а дополнительное время перед сеансом занимает реклама.

«Чем меньше возраст, тем меньше рекламы», — передает слова парламентария Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам депутата, в законопроекте оговаривается, что для детей младше шести лет реклама должна длиться не более пяти минут. Для детей возраста 6-12 лет установят лимит в семь минут, а ребятам постарше можно показывать рекламу до 10 минут. Свинцов говорит, что полностью запретить рекламу нельзя, но для маленьких зрителей она должна быть незаметной по хронометражу.

Парламентарий говорит, что наблюдал за реакцией своих детей в кинотеатре и видел, что пятилетней дочери сложно выдержать рекламную пятиминутку, тогда как для 12-летней дочки пределом оказалась реклама в семь минут, а дальше она стала отвлекаться на смартфон.