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7:18   25 Декабря 2019
Россия

Законопроект об ограничении длительности рекламы в кинотеатрах внесли в Госдуму

Законопроект об ограничении длительности рекламы в кинотеатрах внесли в Госдуму

Законопроект об ограничении длительности рекламы в кинотеатрах внесли в Госдуму. Об этом сообщил один из авторов документа, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, представляющий фракцию ЛДПР.

Речь идет о том, что будет установлен лимит на рекламу в 5-10 минут, ограничения будут регламентироваться поправками в закон «О рекламе». При этом длительность рекламы будет зависеть от возрастной маркировки фильма.

Законопроект об ограничении длительности рекламы в кинотеатрах внесли в Госдуму

По мнению Андрея Свинцова, маленьким детям сложно выдержать длинный киносеанс, поэтому дополнительные 15-20 минут рекламы иногда являются критичными. Многие дети уходят с середины показа, потому что они устали, а дополнительное время перед сеансом занимает реклама.

«Чем меньше возраст, тем меньше рекламы», — передает слова парламентария Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам депутата, в законопроекте оговаривается, что для детей младше шести лет реклама должна длиться не более пяти минут. Для детей возраста 6-12 лет установят лимит в семь минут, а ребятам постарше можно показывать рекламу до 10 минут. Свинцов говорит, что полностью запретить рекламу нельзя, но для маленьких зрителей она должна быть незаметной по хронометражу.

Законопроект об ограничении длительности рекламы в кинотеатрах внесли в Госдуму

Парламентарий говорит, что наблюдал за реакцией своих детей в кинотеатре и видел, что пятилетней дочери сложно выдержать рекламную пятиминутку, тогда как для 12-летней дочки пределом оказалась реклама в семь минут, а дальше она стала отвлекаться на смартфон.

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Автор: Ольга Воскресенская

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