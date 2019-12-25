Строители Крымского моста проехали на поезде по созданной своими руками дороге

Строители Крымского моста проехали на поезде по построенной своими руками дороге. Первый поезд с пассажирами успешно преодолел отрезок пути по мосту, а некоторые строители специально ради этого приехали из Крыма в Тамань, чтобы проверить собственную работу и убедиться в том, что проект завершен.

Начальник отдела строительного контроля железнодорожных подходов к Крымскому мосту Валентин Бурковский оказался в одном вагоне с корреспондентами Федерального агентства новостей (ФАН) и рассказал, что в поездку взял с собой маму, которая испекла пирожки и стала ими угощать всех пассажиров.

Валентин сел в поезд на станции «Тамань пассажирская», которую построили специально для нового маршрута в Крым. Ранее Бурковский участвовал в строительстве объектов для сочинской Олимпиады, а на главную крымскую стройку решил отправиться сразу, как только объявили набор.

Валентин Бурковский говорит, что ему повезло оказаться нужным на таких масштабных стройках как объекты для Олимпиады и мост через Керченский пролив. По его словам, для молодых специалистов после вузов очень важно использовать и применять свои знания на деле.

«Нам повезло больше, чем тем, кому выпала Чечня. Нашему поколению в исторической лотерее выпал позитив, хорошая судьба, созидание. Мы сейчас едем по мосту, который сами построили, и это счастье. Это чувство гордости: ты оцениваешь то, что создал сам», – говорит Валентин Бурковский.

По его словам, в крымской стройке участвовали и те, кто в свое время строил БАМ (Байкало-Амурская магистраль, железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке), они были самыми опытными и их мастерство пригодилось. Бурковский рассказывает, что в максимально короткие сроки удалось построить огромный и важнейший для страны объект.

Валентин отмечает, что мост появился во многом благодаря беспроблемному финансированию, так как когда на стройке есть деньги, все делается в срок без проблем и долгого ожидания. Бурковский рассказывает, что еще в течение полугода строители будут завершать работы на объекте, а потом предстоит искать новую хорошую работу.

Напомним, что в строительстве Крымского моста через Керченский пролив участвовали 15 тысяч специалистов. Стройка началась в феврале 2016 года, железнодорожное сообщение запущено 23 декабря 2019 года. К проходу первого поезда на одной из опор моста художники создали портрет строителя, который держит в руках кота по кличке Мостик — талисман стройки.