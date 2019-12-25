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7:00   25 Декабря 2019
Россия

Строители Крымского моста проехали на поезде по созданной своими руками дороге

Строители Крымского моста проехали на поезде по созданной своими руками дороге

Строители Крымского моста проехали на поезде по построенной своими руками дороге. Первый поезд с пассажирами успешно преодолел отрезок пути по мосту, а некоторые строители специально ради этого приехали из Крыма в Тамань, чтобы проверить собственную работу и убедиться в том, что проект завершен.

Начальник отдела строительного контроля железнодорожных подходов к Крымскому мосту Валентин Бурковский оказался в одном вагоне с корреспондентами Федерального агентства новостей (ФАН) и рассказал, что в поездку взял с собой маму, которая испекла пирожки и стала ими угощать всех пассажиров.

Валентин сел в поезд на станции «Тамань пассажирская», которую построили специально для нового маршрута в Крым. Ранее Бурковский участвовал в строительстве объектов для сочинской Олимпиады, а на главную крымскую стройку решил отправиться сразу, как только объявили набор.

Строители Крымского моста проехали на поезде по созданной своими руками дороге

Валентин Бурковский говорит, что ему повезло оказаться нужным на таких масштабных стройках как объекты для Олимпиады и мост через Керченский пролив. По его словам, для молодых специалистов после вузов очень важно использовать и применять свои знания на деле.

«Нам повезло больше, чем тем, кому выпала Чечня. Нашему поколению в исторической лотерее выпал позитив, хорошая судьба, созидание. Мы сейчас едем по мосту, который сами построили, и это счастье. Это чувство гордости: ты оцениваешь то, что создал сам», – говорит Валентин Бурковский.

По его словам, в крымской стройке участвовали и те, кто в свое время строил БАМ (Байкало-Амурская магистраль, железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке), они были самыми опытными и их мастерство пригодилось. Бурковский рассказывает, что в максимально короткие сроки удалось построить огромный и важнейший для страны объект.

Строители Крымского моста проехали на поезде по созданной своими руками дороге

Валентин отмечает, что мост появился во многом благодаря беспроблемному финансированию, так как когда на стройке есть деньги, все делается в срок без проблем и долгого ожидания. Бурковский рассказывает, что еще в течение полугода строители будут завершать работы на объекте, а потом предстоит искать новую хорошую работу.

Напомним, что в строительстве Крымского моста через Керченский пролив участвовали 15 тысяч специалистов. Стройка началась в феврале 2016 года, железнодорожное сообщение запущено 23 декабря 2019 года. К проходу первого поезда на одной из опор моста художники создали портрет строителя, который держит в руках кота по кличке Мостик — талисман стройки.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #общество #крымский мост

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