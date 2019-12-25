Боевики ежедневно нарушают режим прекращения огня в сирийском Алеппо. За минувшие сутки количество обстрелов увеличилось в два раза.

От действий незаконных вооруженных формирований полностью разрушен жилой район Тишрин, где раньше было более одной тысячи жилых домов. Местные жители, которых осталось очень немного, боятся выходить из своих укрытий, опасаясь быть убитыми.

На одной из улиц остался лишь один житель — Махмуд Кублави, ему удалось увезти из Алеппо свою семью, но сам он не уехал. Мужчина говорит, что в темное время суток не выходит из дома, так как его в любой момент могут убить.

Махмуд Кублави рассказывает, что еще около месяца назад в городе было относительно спокойно, и жители хотели даже вернуться в свои полуразрушенные дома, но сейчас боевики вновь стали убивать местных и ежедневно стрелять.

«Посмотрите, что они сделали с нашей улицей, все разбито, ни одного целого дома не осталось, у нас много людей погибло», — рассказывает Махмуд Кублави.

Житель Алеппо по имени Абдула Мунаэм раньше работал поваром и был довольно известным человеком в городе, но подорвался на мине, из-за этого врачам пришлось ампутировать часть ноги, также мужчина потерял зрение. Мунаэм рассказывает, что стал инвалидом и не может больше приносить в семью деньги, за ним ухаживает жена, а на пропитание зарабатывает старший сын. По словам мужчины, в холодильнике только банка с оливками и хлеб, на большее нет денег, а печку приходится топить кусками фанеры.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб. За минувшие сутки Центр зафиксировал 55 нарушений, боевики обстреляли мирные населенные пункты в четырех сирийских провинциях: Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо.