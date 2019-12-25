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Немецкий политолог Рар заявил, что биполярный мир вернулся и Европа прогибается под США

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0:19   25 Декабря 2019
Экономика

Немецкий политолог Рар заявил, что биполярный мир вернулся и Европа прогибается под США

Немецкий политолог Рар заявил, что биполярный мир вернулся и Европа прогибается под США

Политолог Александр Рар считает, что биполярный мир вернулся, так он прокомментировал ситуацию с газом, сложившуюся в Европе. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт отметил, часть Евросоюза предпочитает закупать сниженный газ у Соединенных Штатов, а другая стремится к поставкам российского газа.

«Биполярный мир, к сожалению. Мы опять доехали до этого состояния. При нынешнем составе правящих элит в Европе я не вижу никакого отхода от Америки. Скорее, Трансатлантический блок опять будет под Америку ложиться, создаваться заново», — объяснил Рар. 

 Рар убежден, что изменить ситуацию странам Европы и в частности Германии необходимо изменить подход к внешней политике. А России в свою очередь, по мнению Рара, стоит сотрудничать с «азиатскими структурами» и создать противовес европейским странам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник также прокомментировал американские санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» и отметил, что Россия предпримет ответные меры.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #сша #европа

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