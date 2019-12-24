Французские военные убили семь человек ради урана в Африке

Военные силы Франции ударом с беспилотника уничтожили семь подозреваемых в причастности к террористическим группировкам в Республике Мали 21 декабря. В СМИ предположили, что ВС Франции могли убить невинных людей и назвали произошедшее «колонизацией». Об этом сообщает ФАН.

Ведущий научный сотрудник Центра изучения стран тропической Африки Института Африки РАН Василий Филиппов полностью согласен с мнениями в СМИ. Эксперт убежден, что прикрываясь борьбой с терроризмом, французские военные могли убить невинных людей, чтобы сохранить контроль над урановыми родниками Сахеля.

«Дело в том, что энергобаланс Франции на 75% обеспечивается атомными электростанциями, а собственный уран у них кончился. Потому потеря африканского урана, в том числе из Мали, Нигера, ЦАР — это все те государства, из которых французы привыкли получать уран», – пояснил эксперт.

Если Франция перестанет получать уран из этих стран – ее ждет экономический кризис, а президент Франции Эммануэль Макрон такого не допустит.

«А у Макрона «идея фикс» — стать страной номер один в Европе. И вообще, это может иметь катастрофические последствия для Франции, особенно если учесть нынешнюю ситуацию, бунт желтых жилетов и прочее», — убежден Филиппов.

Он считает, что прикрываясь борьбой с терроризмом, французы просто следуют своим экономическим интересам. Кроме того, сотрудник РАН отмечает, что французы пытаются удерживать мигрантов, желающих попасть в Европу, а именно – во Францию.

«Вы прекрасно знаете, какие проблемы встали перед европейцами в связи с неограниченной неконтролируемой миграцией из Африки и Ближнего Востока», — говорит Филиппов.

В СМИ обратили внимание, что убили не «обвиненных», а именно «подозреваемых», то есть потенциально невинных людей. Филиппов напомнил, что во Франции всегда было много политических убийств, провокаций и заговоров, и французы никогда не стеснялись любых методов, лишь бы достичь своих целей.

«Французов никогда не смущало добиваться своих интересов самыми грязными способами. Их меньше всего волновали гуманитарные издержки подобных акций», — рассказывает эксперт.

Франция начала развертывание войск в регионе Сахеля еще в 2013 году. Уже 41 французский солдат погиб в ходе операции.

В прошлом месяце 13 человек погибли в результате инцидента, когда два вертолета столкнулись во время боевого задания. Это была самая большая потеря французских военных за 35 лет.