Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Директор «Ленфильма» Пичугин после отставки займется съемкой молодежного мюзикла

Директор «Ленфильма» Пичугин после отставки займется съемкой молодежного мюзикла

 Александра III предложили вернуть на Восстания

Александра III предложили вернуть на Восстания

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

 Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Французские военные убили семь человек ради урана в Африке

Французские военные убили семь человек ради урана в Африке

 Политолог считает, что Хафтар найдет союзников в Греции

Политолог считает, что Хафтар найдет союзников в Греции
Директор «Ленфильма» Пичугин после отставки займется съемкой молодежного мюзикла

Директор «Ленфильма» Пичугин после отставки займется съемкой молодежного мюзикла

 Александра III предложили вернуть на Восстания

Александра III предложили вернуть на Восстания

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

 Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Французские военные убили семь человек ради урана в Африке

Французские военные убили семь человек ради урана в Африке

 Политолог считает, что Хафтар найдет союзников в Греции

Политолог считает, что Хафтар найдет союзников в Греции
22:33   24 Декабря 2019
Весь мир

Французские военные убили семь человек ради урана в Африке

Французские военные убили семь человек ради урана в Африке

Военные силы Франции ударом с беспилотника уничтожили семь подозреваемых в причастности к террористическим группировкам в Республике Мали 21 декабря. В СМИ предположили, что ВС Франции могли убить невинных людей и назвали произошедшее «колонизацией». Об этом сообщает ФАН.

Ведущий научный сотрудник Центра изучения стран тропической Африки Института Африки РАН Василий Филиппов полностью согласен с мнениями в СМИ. Эксперт убежден, что прикрываясь борьбой с терроризмом, французские военные могли убить невинных людей, чтобы сохранить контроль над урановыми родниками Сахеля.

«Дело в том, что энергобаланс Франции на 75% обеспечивается атомными электростанциями, а собственный уран у них кончился. Потому потеря африканского урана, в том числе из Мали, Нигера, ЦАР — это все те государства, из которых французы привыкли получать уран», – пояснил эксперт.

Если Франция перестанет получать уран из этих стран – ее ждет экономический кризис, а президент Франции Эммануэль Макрон такого не допустит.

«А у Макрона «идея фикс» — стать страной номер один в Европе. И вообще, это может иметь катастрофические последствия для Франции, особенно если учесть нынешнюю ситуацию, бунт желтых жилетов и прочее», — убежден Филиппов.

Он считает, что прикрываясь борьбой с терроризмом, французы просто следуют своим экономическим интересам. Кроме того, сотрудник РАН отмечает, что французы пытаются  удерживать мигрантов, желающих попасть в Европу, а именно – во Францию.

«Вы прекрасно знаете, какие проблемы встали перед европейцами в связи с неограниченной неконтролируемой миграцией из Африки и Ближнего Востока», — говорит Филиппов.

В СМИ обратили внимание, что убили не «обвиненных», а именно «подозреваемых», то есть потенциально невинных людей. Филиппов напомнил, что во Франции всегда было много политических убийств, провокаций и заговоров, и французы никогда не стеснялись любых методов, лишь бы достичь своих целей.

«Французов никогда не смущало добиваться своих интересов самыми грязными способами. Их меньше всего волновали гуманитарные издержки подобных акций», — рассказывает эксперт.

Франция начала развертывание войск в регионе Сахеля еще в 2013 году. Уже 41 французский солдат погиб в ходе операции.

В прошлом месяце 13 человек погибли в результате инцидента, когда два вертолета столкнулись во время боевого задания. Это была самая большая потеря французских военных за 35 лет.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#франция #мали #африка #уран #сахель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...