Экс-командующий Черноморским флотом рассказал, как РФ сохранила пункт в сирийском Тартусе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что присутствие российской стороны в сирийском Тартусе является гарантией мира и стабильности в регионе. Об этом он заявил на ежегодной расширенной коллегии Минобороны. Кроме того, российский лидер отметил, что армия РФ продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии.

Бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов в беседе с корреспондентом «Политики сегодня» напомнил, что пункт материально-технического обеспечения ВМФ России существует уже очень давно и имеет положительную тенденцию к развитию.

«Нельзя сказать, что он появился сейчас. Он был там давным-давно. Даже при моем командовании мы его обслуживали, поддерживали, только он может быть не такого размера был», - заметил адмирал.

Кроме того, собеседник агентство подчеркнул, что у российских сил в Тартусе и до сирийского кризиса располагался причал. Пункт постоянно ремонтировался.

«Потому что действовали силы в Средиземном море. Всякое в море бывает – кому-то надо медицинскую помощь оказать, кого-то эвакуировать, кому надо что-то привезти. Поэтому мы всегда поддерживали его, неся там боевую службу», - заявил Комоедов.

Также бывший командующий Черноморским флотом считает, что пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в данной точке российской стороне очень нужен.

«Некоторые начальники в свое время не понимали и даже заставляли меня оттуда уйти. Но ведь понадобился. И понадобился очень даже здорово. Он имеет процесс развития, имеет процесс расширения. И даже имеет тенденцию к базированию сил. А базирование означает, что обстановка гораздо спокойнее», - подчеркнул спикер.

По словам адмирала, российская сторона не «проснулась», а лишь поддержала и смогла успешно с советских времен сохранить свой пункт в Тартусе.

«Мы поддержали и сохранили. Кстати, единственный на земном шаре заграничный портопункт», - резюмировал Комоедов.

19 декабря этого года ВМФ России и ВМС Сирии завершили первые совместные учения в Средиземном море.

Как сообщил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, все цели учений были успешно достигнуты. Он также отметил, что при отработке маневров применялись нестандартные способы и тактические приемы, в том числе меры по обману противника.

Начальник службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБС) базы Тартус Максим Заболоцкий подчеркнул, что военные обеих стран проявили высокую слаженность действий.

«Условия выполнения задачи военнослужащих России и Сирии были сложными и напряженными, но при совместных и умелых слаженных действий мы справились с задачей», — заявил начальник РХБС базы Тартус.

Согласно легенде военных учений, условные боевики применили химическое вещество по территории пункта базирования. Военнослужащие смогли провести индикацию вещества, оповестить войска о химическом заражении, а также обозначить на месте границы зараженного участка. Подразделение сирийской армии успешно провело дегазацию места.

Совместные военные учения России и Сирии начались 16 декабря. В ходе тренировок были задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы «Хмеймим», ракетные катера и тральщики ВМС САР.