Шуваловой грозит исключение из КПРФ за сравнение призыва в армию с похищением

О реакции определенных кругов на «похищение» и «незаконную» отправку в армию соратника Навального во вторник вечером пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что участие в этой истерии принимают и некоторые СМИ, например, The Insider, МБХ, «Новая газета» и другие либеральные издания, пытающиеся формировать нужное им общественное мнение путем вбрасывания искаженной информации.

Также к информационному шуму по поводу отправки Шаведдинова на срочную службу, присоединился и замеченный ранее в контактах с Навальным бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, а также руководитель юротдела ФБК Вячеслав Гимади. Ройзман дал радиостанции «Эхо Москвы» интервью, в котором выразил мнение, что именно «результативная деятельность» Шаведдинова в ФБК – «самой мощной», по его словам, молодежной организации в стране – стала причиной такого обращения с молодым человеком. Гамади со своей стороны, написал у себя в Twitter, что в отношении Шаведдинова имело место «превышение полномочий», а не призыв в армию. Юрист, по всей видимости, забыл, что уклонение от военной службы нарушает российское законодательство.

Высказывания всех этих личностей, как отмечает ФАН, не вызывает особого удивления, так как они не понимают таких вещей как «долг перед Родиной». Однако, внимание в этом пропагандистском марафоне привлекает депутат Мосгордумы от КПРФ – Елена Шувалова, которая присоединилась к этому хору обиженных либералов.

В частности, она написала на своей странице в Twitter, что события вокруг Шаведдинова являются «фактическим похищением». При этом она заявила, что обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и потребовала «немедленно проинформировать» ее о том, где сейчас находится менеджер Навального.

Если участь продвигаемые КПРФ политику и ценности, негодование коммунистки Шуваловой, вставшей в вопросе Шаведдинова на сторону псевдооппозиции, выглядит нелогично и странно. Она практически открыто выступила против официальной политики партии по отношению к ФБК и Навальному, а также выразила неуважение к тому, как партия относиться к исполнению гражданского долга.

Ранее бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов, посетив ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2018», заявил, что коммунисты всегда считали необходимым укрепление национальной безопасности страны. При этом он добавил, что КПРФ поддерживает российскую армию и даже призывала руководство страны «возродить Вооруженные силы» после «сердюковского погрома».

С учетом вышесказанного можно понять, что Шувалова открыто пошла против идеологии КПРФ относительно национальной безопасности России, дискредитировав коммунистическую партию, а не просто высказывая свою «гражданскую позицию».

Подобная выходка Шуваловой не первая в ее карьере. По всей видимости, нарушать партийную дисциплину уже вошло в привычку у «карманной коммунистки» Навального.

Ранее она организовала в Мосгордуме круглый стол, пригласив на заседание сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» (организации, признанной в России иностранным агентом) во главе с Алексеем Навальным. После вызванного ее провокационными действиями скандала, Шуваловой пришлось сняться с партийного учета в Москве. Затем – 17 декабря – Бюро Московского городского комитета КПРФ, рассмотрев персональное дело Шуваловой и приняв во внимание допущенные ею грубые нарушения Устава партии, постановило просить Президиум КПРФ исключить Шувалову из партии.

Учитывая, что Шувалова практически открыто вела провокационную деятельность, подобный исход ее партийной карьеры не удивляет. При этом ситуация с уклонистом Шаведдиновым наглядно показывает, что она совершенно не учитывает допущенные ошибки и продолжает лоббировать в КПРФ интересы руководства ФБК и его западных спонсоров.