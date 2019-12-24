Россияне помогают обучать военных и возвращают мир в Сирию, отметили в Госдуме

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны отметил, что российские военные сбили 53 беспилотника и 27 систем снарядов залпового огня, которые атаковали российские объекты в Сирии в течение 2019 года.

Издание «ПолитЭксперт» побеседовало с депутатом Госудумы России Евгением Федоровым о результатах деятельности россиян в Сирии. Народный избранник уверен, что российские системы ПВО очень качественные и хорошо справляются с поставленными задачами. Кроме того, депутат убежден, что такой успех сирийской армии связан с тем, что в стране находятся российские специалисты, которые обучают военнослужащих, а также традиционно очень качественная российская техника, пишет «ПолитЭксперт».

«Если говорить о военных компонентах, то там не только техника, но политические компонента и рисковая компонента. В этом случае также нужно учитывать то, что необходимо бить по противникам в ответ или когда-нибудь они могут пробить наши качественные системы ПВО», – подвел итог своим размышлениям Федоров.

Заседание расширенной коллегии Минобороны прошло во вторник, 24 декабря. На не присутствовал президент России Владимир Путин. Собравшиеся обсуждали итоги военного производства и разработок в течение 2019 года.