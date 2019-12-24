Политолог считает, что Хафтар найдет союзников в Греции

Гглава Ливийской национальной Армии Халифа Хафтар в ближайшее время посетит Грецию. Он обсудит с властями Греции подписанное между президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, представляющего собой конгломерат бандформирований, Файезом Сарраджем соглашение о морских границах. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов считает, что действия Хафтара можно расценивать как зеркальные меры в отношении Турции.

«Всем хорошо известно про серьезный конфликт интересов между двумя странами — союзниками по НАТО — Грецией и Турцией. Естественно в этой ситуации искать поддержку у того государства, которое находится в состоянии серьезного конфликта с Турцией», — говорит эксперт.

Ранее в Греции подписанные между Эрдоганом и Сарраджем соглашения назвали географически абсурдными, так как они игнорируют остров Крит, находящийся между побережьями Турции и Ливии. МИД Египта признал соглашение незаконным. Эксперт считает подписанный между президентом Турции и главой ПНС договор международным вмешательством.

«К сожалению, налицо мы имеем факт неприкрытого вмешательства во внутренние дела Ливии — в результате внешнего вмешательства ливийское государство было разрушено в 2011 году, и это продолжается в настоящее время. <…> Фактически Турция оказывает финансовую, политическую, дипломатическую, экономическую и военную помощь правительству Сарраджа и тем группам боевиков, которые воюют на его стороне, в том числе и братству боевиков из Сирии в Ливии», — убежден политолог.

При этом Шаповалов убежден, что действия Хафтара не стоит расценивать как агрессивные. Хоть Хафтар и стремится сдержать действия Анкары, главной его целью является создать политический и дипломатический противовес военному вмешательству Турции в дела страны.

«У Турции нет морской линии соприкосновения с Грецией, поэтому попытки таким образом ставить вопросы демаркации морской границы между Турцией и Ливией – это еще и стремление Турции существенно расширить свою территорию за счет экспансии в Средиземном море. Таким образом нарушаются интересы соседних стран, и прежде всего Греции», – поясняет политолог.

Согласно договору между Эрдоганом и Файезом, Ливия открыла свои морские границы для военных кораблей Турции. Президент Турции заявлял, что готов разместить турецкий военный контингент в Ливии, если руководство ПНС попросит об этом. Более того, запрещенная в РФ террористическая организация «Братья-мусульмане» призвала Файеза Сарраджа попросить Турцию о размещении военной базы в Ливии.