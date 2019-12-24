Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Директор «Ленфильма» Пичугин после отставки займется съемкой молодежного мюзикла

Директор «Ленфильма» Пичугин после отставки займется съемкой молодежного мюзикла

 Александра III предложили вернуть на Восстания

Александра III предложили вернуть на Восстания

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

 Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Французские военные убили семь человек ради урана в Африке

Французские военные убили семь человек ради урана в Африке

 Политолог считает, что Хафтар найдет союзников в Греции

Политолог считает, что Хафтар найдет союзников в Греции
Директор «Ленфильма» Пичугин после отставки займется съемкой молодежного мюзикла

Директор «Ленфильма» Пичугин после отставки займется съемкой молодежного мюзикла

 Александра III предложили вернуть на Восстания

Александра III предложили вернуть на Восстания

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

 Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Французские военные убили семь человек ради урана в Африке

Французские военные убили семь человек ради урана в Африке

 Политолог считает, что Хафтар найдет союзников в Греции

Политолог считает, что Хафтар найдет союзников в Греции
22:32   24 Декабря 2019
Весь мир

Политолог считает, что Хафтар найдет союзников в Греции

Политолог считает, что Хафтар найдет союзников в Греции

Гглава Ливийской национальной Армии Халифа Хафтар в ближайшее время посетит Грецию. Он обсудит с властями Греции подписанное между президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, представляющего собой конгломерат бандформирований, Файезом Сарраджем соглашение о морских границах. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов считает, что действия Хафтара можно расценивать как зеркальные меры в отношении Турции.

«Всем хорошо известно про серьезный конфликт интересов между двумя странами — союзниками по НАТО — Грецией и Турцией. Естественно в этой ситуации искать поддержку у того государства, которое находится в состоянии серьезного конфликта с Турцией», — говорит эксперт.

Ранее в Греции подписанные между Эрдоганом и Сарраджем соглашения назвали географически абсурдными, так как они игнорируют остров Крит, находящийся между побережьями Турции и Ливии. МИД Египта признал соглашение незаконным. Эксперт считает подписанный между президентом Турции и главой ПНС договор международным вмешательством.

«К сожалению, налицо мы имеем факт неприкрытого вмешательства во внутренние дела Ливии — в результате внешнего вмешательства ливийское государство было разрушено в 2011 году, и это продолжается в настоящее время. <…> Фактически Турция оказывает финансовую, политическую, дипломатическую, экономическую и военную помощь правительству Сарраджа и тем группам боевиков, которые воюют на его стороне, в том числе и братству боевиков из Сирии в Ливии», — убежден политолог.

При этом Шаповалов убежден, что действия Хафтара не стоит расценивать как агрессивные. Хоть Хафтар и стремится сдержать действия Анкары, главной его целью является создать политический и дипломатический противовес военному вмешательству Турции в дела страны.

«У Турции нет морской линии соприкосновения с Грецией, поэтому попытки таким образом ставить вопросы демаркации морской границы между Турцией и Ливией – это еще и стремление Турции существенно расширить свою территорию за счет экспансии в Средиземном море. Таким образом нарушаются интересы соседних стран, и прежде всего Греции», – поясняет политолог.

Согласно договору между Эрдоганом и Файезом, Ливия открыла свои морские границы для военных кораблей Турции. Президент Турции заявлял, что готов разместить турецкий военный контингент в Ливии, если руководство ПНС попросит об этом. Более того, запрещенная в РФ террористическая организация «Братья-мусульмане» призвала Файеза Сарраджа попросить Турцию о размещении военной базы в Ливии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#турция #эрдоган #ливия #греция #хафтар #саррадж #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...