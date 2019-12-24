Директор «Ленфильма» Пичугин после отставки займется съемкой молодежного мюзикла

Генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин покинул свой пост сегодня по решению министра Культуры Владимира Мединского на совете директоров киностудии. Об этом Пичугин рассказал на своей странице в Facebook.

«В ближайшее ​ время я сосредоточу свои усилия на реализации собственных коммерческих кинопроектов, первым из которых будет музыкальный фильм о современной молодежи. Проекты планирую производить при поддержке Министерства культуры, Фонда кино, в кооперации с киностудией «Ленфильм», такие договоренности были достигнуты сегодня», – пишет Пичугин.

Он добавил, что планирует продолжить работу на общественных началах в Попечительском совете «Ленфильма» и руководить Фондом поддержки проектов «Ленфильма».

Пичугин сообщил, что нового гендиректора выберут весной следующего года.

Пичугин стал главой «Ленфильма» в 2012 году, когда компании было предъявлено пять исков о банкротстве. Под руководством Пичугина к 2018 году компании удалось почти полностью восстановить свои права и доходы.

Пичугин поблагодарил всех партнеров киностудии за плодотворную работу и выразил намерение на дальнейшее сотрудничество с новым руководством киностудии.