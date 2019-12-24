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21:59   24 Декабря 2019
Весь мир

Выходцы из «Нусры»* убили в Сирии трех недовольных переброской в Ливию боевиков

Выходцы из «Нусры»* убили в Сирии трех недовольных переброской в Ливию боевиков

Протурецкие группировки «Лива Султан Мурад» и «Лива аль-Хамза» вербуют в сирийском Идлибе боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», возникшей на осколках запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра», для поддержки бандформирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Террористам обещают платить 300 долларов подъемных в Ливию, и до 1500 долларов в месяц боевых. Расценки публикует ФАН.

Военный корреспондент Олег Блохин сообщил, что сегодня полевые командиры группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) бежали вместе со своими людьми из Сирии в Турцию для последующей переброски в Ливию. Полевой командир «Хуррас ад-Дин» (связана с запрещенной в РФ международной террористической сетью «Аль-Каида») Биляль Саид, известный как Абу Хадиджа аль-Урдуни, был уничтожен в машине на трассе между населенными пунктами Ад-Дана и Турманин, недалеко от границы.

«Это уже третий за полтора месяца деятель НВФ (незаконного военного формирования – ред.)  из района сирийско-турецкого приграничья, который был недоволен уходом боевиков в Ливию и критиковал Джулани (главаря ХТШ – ред.), — за что поплатился жизнью, чтоб не мешал», – пишет Блохин в своем Telegram-канале (@Oleg_Blokhin).

В то же время, Сирийская арабская армия (САА) успешно продвигается на территории страны. САА уже освободила десятки населенных пунктов и крупный город Джарджаназ. По словам Блохина, большая часть боевиков группировки ХТШ сдалась без боя, бросив своих союзников из бандформирования «Хуррас ад-Дин».

Ранее ФАН писало, что джихадистов из Идлиба уже перебрасывали в Ливию через порты Мерсина и Стамбула.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара в апреле этого года возобновила конртеррористическую операцию против боевиков ПНС. В связи с этим перебросы террористов из Сирии в Ливию начали носить массовый характер. Террористов доставляли из портов Турциив Ливию в сухогрузах и контейнеровозах. Тысячи бойцов из Турции прибыли в Ливию с начала лета.

* — «Нусра», «Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в РФ террористическая организация.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #турция #ливия #террористы #анкара

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