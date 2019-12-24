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19:06   24 Декабря 2019
Весь мир

Россия поможет Сирии разминировать и восстановить Ракку

Россия поможет Сирии разминировать и восстановить Ракку

Россия поможет Сирии восстановить гражданскую инфраструктуру Ракки. Об этом в комментарии «ПолитРоссии» заявил заместитель председателя Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. По его словам, российская сторона утвердила победу на международном поле в борьбе с терроризмом.

«Конечно, терроризм окончательно не побежден. Не решены все вопросы окончания гражданской войны, но, тем не менее, можно констатировать, что де-факто этот блицкриг арабской весны разбился о Сирию», — считает эксперт.

В Ракку постепенно возвращаются сирийцы, но жить в городе по-прежнему небезопасно и очень непросто. Большую опасность представляет «наследие» террористов — отсутствие инфраструктуры, мины, места, где скрываются некоторые боевики.

Местные жители рассказывали, что самостоятельно зачищать кварталы Ракки от гранат и других боеприпасов бессмысленно — нет освещения и блокпостов. Сейчас военные из РФ рассматривают варианты как разминирования, так и восстановления городской инфраструктуры.

Также российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР регулярно проводит гуманитарные акции, в том числе и в Ракке. Сирийцам раздают продукты, а больных осматривают военные врачи.

«На сегодняшний день все мировое сообщество вынуждено признать, что именно Россия стала тем ключевым международным игроком, который смог навести в Сирии порядок и поставить это государство на путь к миру», — резюмировал Владимир Орлов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #ракка #общество

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