«Аэрофлот» ограничил бесплатный доступ в бизнес-залы еще трех аэропортов

Крупнейшая российская авиакомпания с 25 декабря вводит ограничения на бесплатный доступ участников программы «Аэрофлот Бонус» платинового уровня и пассажиров бизнес-класса в бизнес-залы аэропортов Иркутска, Новокузнецка и Якутска. Об этом сообщил представитель перевозчика.

По его словам, это вынужденное решение, обусловленное экономической целесообразностью, потому что сейчас стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах этих аэропортов превышает стоимость аналогичных услуг в других крупных воздушных гаванях. Предложенные тарифы не соответствуют качеству предоставляемых пассажирам услуг, что подтвердили проведенные опросы.

«С 25 декабря 2019 года введем ограничение на доступ в бизнес-залы в аэропортах Иркутска, Новокузнецка, Якутска для участников платинового уровня и для пассажиров класса бизнес», — объяснили в «Аэрофлоте».

В качестве компенсации перевозчик предусмотрел начисление трех тысяч миль участникам платинового уровня, которые совершат перелет из Иркутска, Новокузнецка и Якутска по билету класса эконом. Участникам программы, совершающим перелет из данных городов по билету класса бизнес, предоставят ваучер на две тысячи рублей.