Милонов убежден, что глава ООН вступился за боевиков в Сирии по указке Госдепа

Призывая прекратить военные действия в Сирии как раз в момент, когда государственная армия начала активно вытеснять террористов, ООН выражает не международное мнение, а поддерживает Вашингтон.

«К сожалению, Организация Объединенных Наций зачастую является спикером Государственного Департамента Соединенных Штатов, поэтому вместо позиции международного сообщества она озвучивает позицию с точки зрения интересов США. ООН, по большому счету, остается безмолвной, когда речь идет о нападении боевиков, поддерживаемых Вашингтоном, в любой точке планеты, будь то Сирия или другие страны», — объяснил Милонов в интервью изданию «Слово и дело».

Ранее Гутерреш выразил беспокойство за Сирию и призвал прекратить огонь в стране. Его заявление совпало с информацией о том, что легитимная сирийская арабская армия делает успехи в борьбе с террористами в стране.

По мнению Милонова, ООН, выражая свою обеспокоенность, ведет себя очень противоречиво. Долгое время ООН оставалась безмолвной относительно военных действий в Сирии, но когда террористы, с которыми сотрудничают США, оказались в опасности, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Сирию остановить военные действия.

«Сейчас сирийская армия пытается ликвидировать тех, кто является общепризнанными во всем мире террористами, а Соединенные Штаты с союзниками начинают громко заявлять о необходимости перемирия. Возникает ощущение, что США хотят, чтобы у боевиков была передышка для перегруппировки своих сил, чтобы снова нападать на неугодное Вашингтону правительство Сирии», — подытожил Виталий Милонов.

Несмотря на введенный в Сирии режим прекращения огня, в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб на северо-западе Сирии все еще происходят вооруженные атак. В сирийских районах неоднократно обнаруживали незаконные схроны с боеприпасами террористов.

9 октября турецкие вооруженные силы начали в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», целью которой является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ (запрещена в России).

22 октября Россия и Турция подписали меморандум, согласно которому военные обеих стран регулярно проводят совместное патрулирование буферной зоны безопасности на границе Сирии и Турции, чтобы обезопасить мирных жителей Сирии от террористических атак со стороны курдских бандформирований.