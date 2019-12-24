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18:23   24 Декабря 2019
Россия

Путин призвал власти продумать меры дополнительной поддержки ветеранов

Путин призвал власти продумать меры дополнительной поддержки ветеранов

Президент России Владимир Путин призвал власти продумать дополнительные меры оказания поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.

«Наступает год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Нужно подумать, как дополнительно поддержать ветеранов. Прошу вас, конечно, лично этим заниматься», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что эффективность работы правительства заметно повышается, если каждый руководитель на федеральном, региональном и местном уровнях занимается какой-либо проблемой лично. Владимир Путин выразил благодарность Государственной Думе и Совету Федерации за бескомпромиссную позицию в вопросе защиты правды о Великой Отечественной войне.

Во вторник, 24 декабря, в ходе встречи с руководством Госдумы и Совфеда глава РФ заявил, что международном диалоге необходимо «решительно и твердо защищать правду о войне», о тяжелейших испытаниях нашего народа и о победе над нацизмом.

«Знаю, что парламент России всегда выступает жестко, бескомпромиссно, когда дело касается священной для нас исторической памяти, и хочу вас всех за это поблагодарить», — заключил Владимир Путин.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #путин #ветераны

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