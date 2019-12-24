Путин призвал власти продумать меры дополнительной поддержки ветеранов

Президент России Владимир Путин призвал власти продумать дополнительные меры оказания поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.

«Наступает год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Нужно подумать, как дополнительно поддержать ветеранов. Прошу вас, конечно, лично этим заниматься», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что эффективность работы правительства заметно повышается, если каждый руководитель на федеральном, региональном и местном уровнях занимается какой-либо проблемой лично. Владимир Путин выразил благодарность Государственной Думе и Совету Федерации за бескомпромиссную позицию в вопросе защиты правды о Великой Отечественной войне.

Во вторник, 24 декабря, в ходе встречи с руководством Госдумы и Совфеда глава РФ заявил, что международном диалоге необходимо «решительно и твердо защищать правду о войне», о тяжелейших испытаниях нашего народа и о победе над нацизмом.